Объявлен полный кард турнира UFC 288 с участием Жалгаса Жумагулова

Стал известен полный кард турнира UFC 288 с участием казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-8), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Жумагулов проведет поединок против Рафаэля Эстевама из Бразилии.
Их бой пройдет 6 мая на номерном ивенте в Ньюарке (Нью-Джерси, США). При этом Жумагулов должен был встретиться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму.
В мейн-ивенте встретятся чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг и бывший обладатель титула Генри Сехудо. Кроме того, в соглавном событии на ринге выступят Белал Мухаммад и Гилберт Бернс.
Основной кард:
Алджамейн Стерлинг - Генри Сехудо
Белал Мухаммад - Гилберт Бернс
Джессика Андраде - Янь Сяонань
Мовсар Евлоев - Брайс Митчелл
Крон Грейси - Шарль Журден
Прелимы:
Дрю Добер - Мэтт Фревола
Кеннеди Нзечукву - Девин Кларк
Калин Уильямс - Роландо Бедоя
Вирна Яндироба - Марина Родригес
Ранние прелимы:
Паркер Портер - Бракстон Смит
Икрам Алискеров - Фил Хоус
Рафаел Эстевам - Жалгас Жумагулов
Джозеф Холмс - Клаудио Рибейро
Дэниел Сантос - Джонни Муньос
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