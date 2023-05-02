Объявлен полный кард турнира UFC 288 с участием Жалгаса Жумагулова

Стал известен полный кард турнира UFC 288 с участием казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-8), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жумагулов проведет поединок против Рафаэля Эстевама из Бразилии.

Их бой пройдет 6 мая на номерном ивенте в Ньюарке (Нью-Джерси, США). При этом Жумагулов должен был встретиться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму.

В мейн-ивенте встретятся чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг и бывший обладатель титула Генри Сехудо. Кроме того, в соглавном событии на ринге выступят Белал Мухаммад и Гилберт Бернс.

Основной кард:

Алджамейн Стерлинг - Генри Сехудо

Белал Мухаммад - Гилберт Бернс

Джессика Андраде - Янь Сяонань

Мовсар Евлоев - Брайс Митчелл

Крон Грейси - Шарль Журден

Прелимы:

Дрю Добер - Мэтт Фревола

Кеннеди Нзечукву - Девин Кларк

Калин Уильямс - Роландо Бедоя

Вирна Яндироба - Марина Родригес

Ранние прелимы:

Паркер Портер - Бракстон Смит

Икрам Алискеров - Фил Хоус

Рафаел Эстевам - Жалгас Жумагулов

Джозеф Холмс - Клаудио Рибейро

Дэниел Сантос - Джонни Муньос

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