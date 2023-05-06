Жалгас Жумагулов назвал пятерку лучших бойцов Казахстана

Казахстанец Жалгас Жумагулов, выступающий в популярном промоушене UFC, назвал порталу sport-express.ru пять лучших бойцов страны, передает корреспондент Vesti.kz.

"На мой взгляд, в топ-5 входят Шавкат Рахмонов, потому что он делом доказывает, Сергей Морозов, Даурен Ермеков, Кайрат Ахметов, Артем Резников", - отметил Жумагулов.

Отметим, что поединок казахстанца на турнире UFC 288 седьмого мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) с бразильским бойцом Рафаэлем Эстевамом был отменен из-за проблем его соперника со здоровьем во время сгонки веса. Сам Жумагулов успешно сделал вес.

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На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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