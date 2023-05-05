В команде Жумагулова отреагировали на отмену боя в UFC

Менеджер казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова Саят Абдрахманов прокомментировал отмену боя своего подопечного, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жумагулов должен был подраться на турнире UFC 288 с бразильцем Рафаэлем Эстевамом. Однако у соперника казахстанца возникли проблемы со сгонкой веса.

"К сожалению, от этого никто не застрахован. Все к лучшему, брат. Сопернику здоровья", - написал Абдрахманов в сторис своего Instagram.

Их бой был запланирован на 6 мая. При этом Жумагулов ранее должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму. Что касается самого казахстанца, то он сделал вес.

На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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