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Интернет-журнал разобрал нокаут нового соперника Рахмонова в UFC

Интернет-журнал разобрал нокаут нового соперника Рахмонова в UFC
©UFCRussia

Интернет-журнал vRINGe.com сделал обзор турнира UFC 299, состоявшегося в минувшие выходные в Майами (Флорида, США), передают Vesti.kz.

В частности, было уделено внимание победе нокаутом австралийца Джека Делла Маддалены над бразильцем Гилбертом Бернсом. Маддалена после этого боя бросил вызов Шавкату Рахмонову и казахстанский полусредневес принял его.

"Австралийский полусредневес Джек Делла Маддалена (16-3) по итогам дебютного 2022 года в UFC заслуженно попал в номинацию лучших проспектов, выиграв три боя в первом раунде, но в 2023 застопорился. Он также одержал три победы, но в двух из них "на тоненького" раздельными решениями судей. После чего судить о его перспективах в топовой среде стало гораздо сложнее.

Но раз уж назвался груздем, то полезай в кузов. Другими словами, изволь мириться с дальнейшим повышением оппозиции. На UFC 299 Маддалену ждал самый серьезный вызов в карьере в лице экс-претендента из Бразилии Гилберта Бернса (22-7).

Бразилец жестче начал в стойке, но при первом же удобном случае, прихватив ногу соперника и подсекнув вторую, исполнил тейкдаун и попробовал забрать спину, однако Джек не дался.

Постепенно Маддалена освоился в октагоне, перешел на работу первым номером, успешно контрил выпады экс-претендента, пробивая по обоим этажам. Гилберт налегал на удары ногами, а за 10 секунд до гонга отметился еще одним переводом.

По прошествии минуты второго раунда бразилец вновь подсекает Джека, точно так же как и в стартовом отрезке, и снова не может удержать его внизу. Становится все очевиднее, что в стойке бразилец "не вывозит". Маддалена успешно комбинирует, вынуждая Бернса отступать и "окапываться" в обороне.

Тем не менее, Гилберт и не думает перевоплощаться в принимающую сторону. Он отмечается сначала мощным локтем, а потом оверхендом справа и тейкдауном с дальнейшим контролем и попытками выйти на рычаг локтя и удушающий из-за спины.

С началом третьего раунда ясно только то, что не ясно ничего. Тем не менее, все решилось так, что вопросов ни у кого не осталось. Бернс, продолжая налегать на пальбу ногами в стойке, после одной из попыток пропустил контрответ правой в голову, который явно почувствовал.

Гилберт ушел в защиту, выдержал серию подач и грамотно "прилип" к австралийцу в клинче. Контролировал у сетки, пытался еще раз перевести вниз и даже начал было заходить на удушающий, но Маддалена высвободился и поднялся на ноги, а когда то же самое сделал бразилец, поймал его мощным коленом в голову. Бернс свалился на настил и попал под добивание Джека локтями, уже не в состоянии адекватно сопротивляться.

На минуточку, 17-я победа австралийца подряд", - говорится в тексте.

Напомним, в рамках данного ивента свою вторую победу в UFC оформил казахстанец Асу Алмабаев, подробности - тут.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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