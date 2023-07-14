Иностранный журналист отреагировал на исключение Жумагулова из UFC

Обозреватель MMAFighting.com Деймон Мартин высказался об исключении бойца наилегчайшего веса Жалгаса Жумагулова из ростера UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об исключении Жумагулова написал Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, сообщающий об изменениях в ростере лиги.

"За время своего пребывания в UFC Жумагулов провел семь боев с рэкордом (1-6), имея дело с несколькими очень близкими раздельными решениями судей, которые могли легко сложиться и в его пользу. По сути, последние три боя Жумагулова в UFC закончились раздельными решениями с Джеффом Молиной , Чарльзом Джонсоном и, совсем недавно, против Джошуа Вана на турнире UFC в Джексонвилле в июне.

До перехода в UFC, Жумагулов добился впечатляющих побед над такими известными соперниками, как Тайсон Нэм , Тагир Уланбеков и Али Багаутинов.

К сожалению, в UFC ему не удалось добиться такого же успеха: в 2021 году он одержал единственную победу над Джеромом Риверой.

Несмотря на то, что Жумагулов был исключен из реестра в связи с окончанием срока действия его контракта, UFC могла бы вернуть его обратно. Но на данный момент он не переподписан", - заявляет эксперт.