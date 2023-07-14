Жалгаса Жумагулова исключили из UFC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов исключен из UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Об этом пишет Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, сообщающий об изменениях в ростере лиги.
Напомним, что на счету Жумагулова одна победа и шесть поражений в UFC. При этом он стал первым бойцом, который проиграл три поединка раздельным решением судей.
В последнем поединке казахстанец уступил Джошуа Вану (8-1).
❌ Fighter removed: Zhalgas Zhumagulov— UFC Roster Watch (@UFCRosterWatch) July 13, 2023
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