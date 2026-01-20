"Их бой неизбежен". В России заявили о противостоянии Махачева и Рахмонова в UFC

Экс‑тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор промоушена Ural FC, россиянин Кирилл Сидельников высказался о следующем сопернике своего соотечественника - чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева (28-1), передают Vesti.kz.

По мнению Сидельникова, разделить октагон с титулованным дагестанцем должен непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

"Считаю хорошим вопрос относительно того, кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева. Есть ряд кандидатов. Если брать со спортивной точки зрения, то это, конечно же, Рахмонов. Этот боец давно себя зарекомендовал, он сильный. Со спортивной точки зрения я бы очень хотел увидеть это противостояние. С другой стороны, не особо хотелось, чтобы встречались два бойца из стран СНГ. Но, как мне кажется, их бой неизбежен — они когда‑то встретятся, — цитирует слова Сидельников "Матч ТВ".

Свой предыдущий поединок Ислам Махачев провёл в ноябре 2025 года на турнире UFC 322. В титульном бою россиянин уверенно победил австралийца Джека Деллу Маддалену (18-3) единогласным решением судей, завоевав чемпионский пояс в полусреднем весе.

Шавкат Рахмонов последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на UFC 310, где в пятираундовом поединке одолел ирландца Иэна Гэрри (17-1) единогласным решением. В том бою казахстанец получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год.

Возвращение Рахмонова в октагон ожидается в первой половине 2026 года. В случае успешного камбэка он может стать одним из претендентов на титульный бой в полусреднем дивизионе UFC.

