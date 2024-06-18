Хамзат Чимаев узнал плохие новости после снятия с боя

UFC представил обновленный рейтинг бойцов промоушена по весовым категориям, сообщают Vesti.kz.

Представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (13-0) ухудшил свое положение в рейтинге среднего веса. Борз опустился с десятого на 11 место.

Напомним, ранее Чимаев снялся с боя против австралийца Роберта Уиттакера (26-7) по причине серьезной серьезной болезни из-за которой он был госпитализирован.

Их бой должен был возглавить турнир UFC, запланированный на 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чимаев сделал первое заявление после своей госпитализации

Чимаев последний раз дрался в октябре 2023 года, когда решением судей победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-4).