Хамзат Чимаев рассказал об обмане UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, представляющий сейчас ОАЭ, рассказал об обмане со стороны UFC, сообщают Vesti.kz.

"Честно говоря, я в данный момент не думаю о бое за титул. Я сконцентрирован на предстоящем поединке с Усманом. UFC обещали мне поединок за титул еще до встречи с Гилбертом Бернсом. Они сказали: "Если ты победишь этого парня, мы предоставим тебе возможность драться за пояс". Но прошло уже два года, и я все еще жду свой шанс. После боя с Холландом снова не получил бой за титул. Сложно сказать, что происходит. Я нацелен на то, чтобы одолеть каждого бойца в UFC. Если я смогу одержать победу над каждым из них, они будут вынуждены отдать мне пояса", - приводит слова Чимаева MMA News.