Хамзат Чимаев рассказал об обмане UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, представляющий сейчас ОАЭ, рассказал об обмане со стороны UFC, сообщают Vesti.kz.
"Честно говоря, я в данный момент не думаю о бое за титул. Я сконцентрирован на предстоящем поединке с Усманом. UFC обещали мне поединок за титул еще до встречи с Гилбертом Бернсом. Они сказали: "Если ты победишь этого парня, мы предоставим тебе возможность драться за пояс". Но прошло уже два года, и я все еще жду свой шанс. После боя с Холландом снова не получил бой за титул. Сложно сказать, что происходит. Я нацелен на то, чтобы одолеть каждого бойца в UFC. Если я смогу одержать победу над каждым из них, они будут вынуждены отдать мне пояса", - приводит слова Чимаева MMA News.
Чимаев вернется в октагон 21 октября, когда в Абу-Даби (ОАЭ) в соглавном событии UFC 294 встретится с американцем нигерийского происхождения Камару Усманом.
Ранее отмечалось, что победитель этого боя может стать следующим претендентом на пояс чемпиона в среднем весе, которым в настоящее время владеет американец Шон Стрикленд.
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