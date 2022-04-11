Хамитов обратился к Яну после поражения в бою за титул UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов, завершивший карьеру, отреагировал на поражение россиянина Петра Яна в титульном поединке в UFC, сообщают Vesti.kz.

Россиянин уступил в поединке за чемпионский пояс в легчайшем весе американцу Алджамейну Стерлингу, а президент UFC Дана Уайт не согласился с решением судей.

"Сколько бы подножек не ставили, уверен, рано или поздно все равно заберешь свой пояс", - написал казахстанец.

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