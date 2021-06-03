Хабиб показал видео своего гола. Роналдо отреагировал

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он во время игры в футбол обводит соперника и забивает гол в пустые ворота, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кто помнит Роналдо 2008 года, чуть набравший, но все же с порохом. Мне нужна мотивация, братья", - подписал он видео.

Интересно, что известный бразильский футболист Роналдо отреагировал достаточно оперативно, поставив несколько эмодзи в комментариях к посту.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в 2020 году, после победы над американцем Джастином Гэтжи. Он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

Напомним, что в Алматы пройдет турнир по ММА с участием Хабиба. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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