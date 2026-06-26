На грани увольнения? Эксперт дал прогноз на решающий бой казахского нокаутёра в UFC

Известный комментатор и обозреватель ММА Исатай Мади в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился ожиданиями от поединка между казахстанцем Бекзатом Алмаханом (12-3) и бразильцем Жаном Мацумото (17-2). Это противостояние пройдёт в субботу, 27 июня, на турнире UFC в Баку (Азербайджан).

Это будет четвёртый бой Алмахана в UFC и последний по действующему соглашению. У обоих бойцов в трёх последних поединках одинаковое соотношение - по одной победе и два поражения.

Оба попали под жёсткий тест в UFC

По словам Исатая, этих спортсменов объединяет то, что матчмейкеры лиги не давали им проходных соперников в первых поединках. И теперь им предстоит выявить сильнейшего друг с другом.

"Это один из самых интересных поединков карда UFC Баку. Их объединяет то, что матчмейкинг UFC с самого начала не делал им никаких поблажек. И Бекзат, и Мацумото в последних боях получали очень серьёзных соперников, поэтому рекорды не совсем отражают их реальный уровень. Если говорить о стилистике, то небольшое преимущество я бы отдал Бекзату в боксе. Он быстрее работает руками, лучше чувствует дистанцию и обладает хорошим таймингом. При этом бой против Александра Топурии показал, что у Алмахана возникают сложности, когда соперник лишает его возможности комфортно работать в боксёрских разменах и навязывает более разнообразный бой. Мацумото в этом плане выглядит универсальнее. Он активно использует кики, умеет комбинировать ударную технику с борьбой и в целом предлагает больше вариантов для адаптации по ходу поединка. Да, его нельзя назвать борцом экстра-класса, но он способен использовать переводы и контроль как важный элемент тактики. Именно поэтому этот бой крайне сложен для прогнозирования. Несмотря на поражения в UFC, оба доказали, что соответствуют уровню организации и способны конкурировать с серьёзной оппозицией. Во многом их статистика стала следствием того, что им сразу давали непростые испытания", - считает он.

Прогноз эксперта на бой Алмахан - Мацумото

Взвешивая всё "за" и "против", Исатай считает, что у Бекзата есть хорошие шансы зацепиться за победу и новый контракт с лигой. Тем более он яркий файтер, который может создавать зрелище в клетке. Однако в этом бою прогнозируется победа решением.

"Мне кажется, что если в начале боя не случится неожиданного эпизода, как это было в некоторых предыдущих поединках, то нас ждет очень конкурентное трёхраундовое противостояние. Велика вероятность, что дело дойдет до решения судей, причём это может быть как раздельное решение, так и победа со счётом 2-1 по раундам. Если выбирать победителя, я бы всё-таки немного рискнул и поставил на Бекзата. За счёт скорости рук, чувства дистанции и ударной техники он способен забирать ключевые эпизоды боя. Но для него это не просто очередной выход в октагон. Это последний бой по действующему контракту с UFC, поэтому цена победы здесь особенно высока. Победа практически гарантирует продолжение карьеры в организации, а поражение может поставить его будущее в UFC под серьёзный вопрос. При этом нынешняя политика UFC как раз ориентирована на ярких бойцов, которые способны устраивать зрелищные поединки, работать в стойке, оформлять нокауты и дарить болельщикам шоу. Именно к такой категории относится Алмахан. Поэтому ожидаю очень тяжёлый, конкурентный бой и победу казахстанца решением судей", - цитирует слова Исатая Мади журналист Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Напомним, что турнир UFC в Баку пройдёт во второй раз. Бой между Алмаханом и Мацумото значится вторым в очереди предварительного карда, он начнётся ориентировочно в 18:25 по казахстанскому времени.

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Фото: UFC Eurasia©️

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