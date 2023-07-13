"Готов к дебюту!". UFC представил надежду Казахстана

Официальный аккаунт UFC в Instagram анонсировал дебют казахстанского бойца смешанных единоборств Азата Максума (16-0), сообщают Vesti.kz. Отмечается, что он готов к своему первому бою.
Утром в воскресенье, 16 июля, казахстанский боец Азат Максум дебютирует в самом популярном мировом промоушене. Его соперником будет опытный американский боец Тайсон Нэм (21-13-1). Сам бой состоится на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77), который пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Азат Максум - Тайсон Нэм. Где смотреть онлайн, прямая трансляция боя UFC
"Надежда Казахстана! Талантливый непобежденный проспект Азат Максум готов к дебюту в UFC!", - гласит публикация.
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