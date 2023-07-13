Азат Максум - Тайсон Нэм. Где смотреть онлайн, прямая трансляция боя UFC

Утром в воскресенье, 16 июля, казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум (16-0) дебютирует в UFC - в крупнейшем ММА-промоушне, сообщают Vesti.kz.

Его соперником будет опытный американский боец Тайсон Нэм (21-13-1). Сам бой состоится на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77), который пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Где смотреть?



Прямая трансляция будет доступна для просмотра на официальном сайте UFC - ивент можно посмотреть на цифровой платформе UFC Fight Pass.

Бой Максум - Нэм пройдет в предварительном карде и начнется ориентировочно в 05:50 по времени Астаны.

Напомним, что главным событием UFC on ESPN 49 станет бой экс-чемпионки UFC в женском легчайшем весе американки Холли Холм против бразильянки Майры Буэно Силвы.

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Свой последний бой Азат Максум провел в январе, когда победил бразильца Фабрисио Нуньеса (8-1) сабмишном в первом раунде. Что касается Нэма, то он в последний раз выходил в октагон в марте и проиграл сабмишном во втором раунде другому бразильскому бойцу Бруно Силве (13-5-2).

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