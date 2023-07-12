Казахстанского бойца UFC сравнили с Хабибом Нурмагомедовым. Известна его реакция

Казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (16-0), которому утром 16 июля предстоит дебют в UFC, прокомментировал сравнение с Хабибом Нурмагомедовым, бывшим чемпионом промоушена. Его слова приводит Metaratings.ru.

– Вы, как и Хабиб, дебютируете в UFC с рекордом 16-0. Как относитесь к такому сравнению?

– Отношусь нормально. Готов к бою и буду делать в нем свою работу.

– Какой из победных боев в вашей карьере был самым сложным?

– Самым сложным был бой на турнире Brave в Бахрейне с французом Мишелем Алжаруи. Я принял поединок на коротком уведомлении за десять дней, а соперник оказался крепким и решил зарубиться. Он был опасен своими габаритами и физическими данными, но я с ним справился.

– Ваш соперник Тайсон Нэм считается нокаутером. Что вы намерены сделать, чтобы нейтрализовать угрозу его ударов?

– Нэм - очень опытный боец, возрастной. Посмотрим по ходу боя, как противостоять ему. Может, навяжу свою борьбу, а если будет возможность, готов его нокаутировать.

– При подготовке к бою вы советовались с Жалмасом Жумагуловым, который его побеждал?

– Да, Жако мне как старший брат. Он дал мне советы, как нужно с ним драться. Главное, не стоять на одном месте, а постоянно двигаться туда-сюда.

Напомним, бой Максума с Нэмом (21-13-1) состоится на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США).

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