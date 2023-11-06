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Главная сенсация недели в UFC. Как "Бразильский Рахмонов" был нокаутирован у себя на родине

Главная сенсация недели в UFC. Как "Бразильский Рахмонов" был нокаутирован у себя на родине
©UFC

Главной сенсацией турнира UFC Fight Night 231, прошедшего 4 ноября в Сан-Пауло (Бразилия), стало поражение перспективного полусредневеса Габриэля Бонфима (15-1). Боец, которого называли одним из самых устрашающих соперников для топов, включая Шавката Рахмонова (17-0), неожиданно оступился дома. Корреспондент Vesti.kz - о том, как это было.

26-летний бразильский файтер заставил заговорить о себе практически сразу, как попал в UFC. В сентябре 2022 года он финишировал соперника на Претендентской серии Даны Уайта (DWCS), а в этом году провел два стартовых поединка под эгидой промоушена, добыв две досрочные победы.

К субботнему вечеру в Сан-Пауло он подходил с идеальным рекордом 15-0. Причем все победы досрочные - три нокаута и 12 сабмишенов. И большую часть своих поединков - восемь - он завершил в первом раунде. Он настолько впечатлил мировую общественность, что даже мы не удержались и посвятили ему наш материал несколько месяцев назад:

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Но вряд ли кто-то ожидал, что первое поражение Бонфима в карьере произойдет в рамках турнира UFC в Бразилии, а соперником будет 38-летний датчанин Николас Далби (23-4-1-2). Этот ничем не примечательный боец шел на серии из трех побед (все - решением). Но смотрели на Далби все так, словно его привезли на ужин Бонфиму перед родной публикой.

В первом раунде все шло так, как и ожидалось. Уровень джиу-джитсу у Бонфима очень высок, и больше половины времени стартового отрезка он контролировал своего соперника в партере. Также Габриэль перебивал соперника по всем этажам и был точнее в процентном соотношении. Казалось, что проблем в этот вечер у Габриэля не возникнет.

Но во втором раунде все изменилось очень быстро и без возможности что-либо исправить. Первые две минуты второй пятиминутки также остались за бразильцем. За это время он провел два успешных тейкдауна и искал выход на удушающий.

Но после того, как Далби сумел подняться на ноги, его было уже не остановить. Он шел напролом, постоянно прижимая соперника к сетке, и не уставал врываться в клинч. Именно отличная работа в клинче и великолепная функционалка позволила Николасу сотворить сенсацию. Его постоянный напор и два десятка ударов в клинче коленями и локтями сделали свое дело.

После очередного точного колена обессиленный Бонфим свалился на канвас, где Далби оставалось лишь беспощадно добить оппонента. Судья был вынужден вмешаться и остановить избиение.

В итоге Далби стал автором громчайшей сенсации. Да, Габриэль еще не входил в список топ-15 сильнейших полусредневесов UFC, но после 15 досрочных побед в 15 поединках все считали, что это бразильская версия Рахмонова, и что его взлет к вершине рейтинга - лишь вопрос времени.

Но теперь велика вероятность, что именно Далби после четырех побед кряду, в свои 38 лет, войдет в топ-15. А Бонфиму, которому на бумаге дали много авансов и болельщики, и эксперты, придется заново доказывать свою состоятельность. Ведь теперь его точно не поставят в один ряд с Рахмоновым или другими непобежденными проспектами.

Лишь одно может частично утешить бразильца: их бой с Далби был признан лучшим на прошедшем турнире. Поэтому оба бойца, дополнительно к своим гонорарам, заработали по 50 тысяч долларов США в качестве бонуса.

Фото: UFC©

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Метки:
MMA UFC Казахстан Рахмонов Шавкат Бразилия Дания

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