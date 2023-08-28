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Выиграл все бои досрочно и гонится за Номадом. Кого называют самым опасным соперником Рахмонова в UFC

Выиграл все бои досрочно и гонится за Номадом. Кого называют самым опасным соперником Рахмонова в UFC
©UFC

Казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) по праву считают одним из опаснейших бойцов полусреднего дивизиона UFC. Номад занимает шестую строчку в рейтинге претендентов на пояс и он обладает невероятным рекордом, имея стопроцентный показатель досрочных побед. 

Однако уже сейчас некоторые любители ММА считают, что у Шавката есть опасный конкурент, встреча с которым для казахстанца нежелательна. И это не Хамзат Чимаев (12-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о бразильце Габриэле Бонфиме (15-0) и его сильных качествах.

Весовая категория до 77 килограммов уже сейчас является одной из самых зрелищных в UFC. Есть стабильные бойцы, уже долгое время находящиеся на вершине дивизиона - Леон Эдвардс, Камару Усман, Колби Ковингтон, Гилберт Бернс, сюда же можно добавить относительного опытного в UFC Белала Мухаммада. Однако новое поколение выглядит не менее, а может быть и более устрашающе!

Это и Чимаев, и Рахмонов, и непобежденные Бонфим с Майклом Моралесом (15-0), и Иэн Гэрри (13-0). Не стоит забывать и про Джека Делла Маддалену (15-2). Кажется, ни в одном другом весе нет такого сумасшедшего соотношения опасных топов и взрывных проспектов. 

Однако сейчас начинает казаться, что Бонфиму по силам стать главным соперником Рахмонова в этом дивизионе. Нынешние топы уже достаточно возрастные, и даже сейчас Шавкат способен доставить каждому из них немало проблем. Чимаев - очень крупный боец, поэтому велика вероятность, что вскоре он окончательно обоснуется в среднем весе и не захочет спускаться в 77 килограммов.

Делла Мадделена, Гэрри и Моралес - многообещающие и талантливые бойцы, но пока сложно сказать, что они представляют из себя нечто, подобное Рахмонову. А вот Бонфим выделяется среди них важной деталью. Он, как и Номад, все свои поединки завершил досрочно! 15 финишей - 12 сабмишенов и три нокаута. Просто невероятно.

В сентябре прошлого года Бонфим получил право сразиться за контракт с UFC. На тот момент у него было 12 побед в 12 поединках, и он впервые в своей карьере выступал за пределами родной Бразилии. На Претендентской серии Даны Уайта в Лас-Вегасе (Невада, США) он задушил соперника в первом же раунде. Так Габриэль получил контракт с лучшей лигой мира, а в тот же день это сделал его старший брат Исмаэль Бонфим (19-4, легкий вес).

С начала года Бонфим провел в UFC два поединка, причем оба - на номерных турнирах. Суммарно он затратил в них чуть больше двух минут. Сначала финишировал Мунира Лаззеза, а затем и Тревина Джайлса. Пока 26-летнего бразильца нет в топ-15 полусреднего веса, но это, практически без сомнений, вопрос времени.

На начало ноября у Бонфима запланирован поединок с опытным датчанином Николасом Далби (22-4-1-2). Этот 38-летний файтер никогда в карьере не проигрывал досрочно, и для Габриэля это уже звучит как вызов. Сможет ли он угнаться за Шавкатом, у которого 17 финишей в 17 профессиональных поединках?

Сильнейшей стороной Бонфима является его бразильское джиу-джитсу. За свою карьеру он финишировал различными удушающими 12 соперников. Кроме того, Габриэль активно занимался и боксом. Его профессиональный боксерский рекорд насчитывает пять побед в пяти боях. Но лишь один из них он завершил досрочно (все-таки, без болевых и удушающих ему сложнее).

Бонфим уже сейчас обратил на себя пристальное внимание экспертов, других бойцов и ММА-сообщество в целом. Он почти на три года младше Рахмонова, которого самого называют молодым проспектом полусреднего веса. Вера в то, что у Шавката когда-то будет история в клетке с Чимаевым, с каждым днем угасает. Но отчаиваться не стоит, ведь потенциальный поединок с Бонфимом через несколько лет стал бы не меньшим украшением для мира смешанных единоборств!

Фото: UFC©

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Чимаев Хамзат Бразилия Усман Камару

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