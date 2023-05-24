Фанаты и Уайт против? Почему Рахмонову "забраковали" бой с экс-претендентом на пояс UFC

Казахстанский проспект полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (17-0) устал ждать какого-либо отклика от топовых представителей своего дивизиона, находящихся выше него в рейтинге. Теперь 28-летний "Номад" намекает на организацию встречи с 31-летним американцем Келвином Гастелумом (18-8-0-1), который собирается вернуться в 77 килограммов из среднего веса. Корреспондент Vesti.kz - о желании казахстанца побиться с опытным файтером.

Шестой номер рейтинга полусредневесов Рахмонов в Twitter изъявил желание встретить экс-претендента на титул UFC в среднем весе Гастелума после его возвращения в 77 килограммов. "Должен ли я быть тем, кто поприветствует Келвина в полусреднем весе?", - задался вопросом казахстанец, отметив аккаунты президента промоушена Даны Уайта и главного матчмейкера Шона Шелби.

Should I be the one to welcome Kelvin back to 170? @danawhite @seanshelby https://t.co/1zuIontmkH — Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) May 23, 2023

Это опытный боец, который провел в UFC уже 21 бой. В апреле 2013-го он дебютировал в лиге, став победителем шоу The Ultimate Fighter 17. Он стал самым молодым победителем этого шоу в истории, и практически сразу заслужил хороший долгосрочный контракт.

До участие в шоу его рекорд составлял 6-0, а в целом его серия непобежденного бойца продолжалась до 11-0. Остановить Келвина удалось лишь будущему чемпиону полусреднего веса американцу Тайрону Вудли. После этого у Гастелума уже никогда не было серий из трех побед.

До выступлений в UFC Келвин бился в среднем весе, но после подписания контракт с лигой объявил, что выступать будет в полусредней категории. Однако в первых девяти боях он трижды проваливал взвешивание, в связи с чем вынужденно перешел в средний дивизион.

В 84 килограммах он даже должен был биться за чемпионский пояс с Робертом Уиттакером в начале 2019-го, но из-за проблем со здоровьем чемпиона поединок был отменен. Однако вскоре Гастелум подрался с Исраэлем Адесаньей за пояс временного чемпиона. Он проиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Этот поединок был признан лучшим по итогам 2019 года многими авторитетными изданиями.

За свою карьеру он прошел через ряд поединков с топовыми бойцами. Он проигрывал экс-сопернику Рахмонова Нилу Мэгни, уступал экс-чемпиону промоушена Крису Вайдману, зато побеждал других бывших чемпионов Майкла Биспинга и Витора Белфорта. Однако победа над Белфортом вскоре была отменена из-за положительного теста Гастелума на марихуану. За все время в UFC у него неоднократно возникали подобные проблемы, и его даже отстраняли от поединков. Но в итоге срок дисквалификации был сокращен после того, как Келвин успешно прошел лечение от наркозависимости.

С 2019 года он провел семь поединков, пять из которых проиграл. За это время он огорчил лишь двоих соперников - Йена Хейниша и Криса Кертиса. На данный момент Гастелум занимает 11-е место в рейтинге среднего веса UFC.

За всю карьеру он добыл 18 побед с шестью нокаутами и пятью сабмишенами. При этом проиграл восемь поединков - два приемами и шесть решением. Он является базовым борцом с хорошей ударной мощью и черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. На его счету восемь бонусов от UFC: пять - за лучший бой вечера, еще три - за лучшее выступление вечера.

Почему бой с Рахмоновым может не состояться?

Келвин две недели назад объявил, что возвращается в полусредний вес. Он объяснил, что в прошлом был недостаточно умен и дисциплинирован, а теперь стал старше, и рассчитывает на второй шанс в чемпионском забеге. Американец отметил, что полусредний вес всегда был для него идеальным, поэтому он готов проявить себя с лучшей стороны.

В ноябре 2016-го Гастелум должен был драться с Дональдом Серроне в полусреднем весе. Но американец провалил взвешивание, и этот поединок отменили. После этого президент промоушена Уайт заявил, что никогда не позволит драться Келвину в полусреднем весе.

С тех пор прошло почти семь лет, и Гастелум действительно ни разу не дрался в 77 килограммах. Но теперь он настроен серьезно, однако не факт, что такая решительность как-то повлияет на главу организации.

Кроме того, Гастелум, несмотря на желание сделать забег за поясом, может не захотеть сразу же проходить через тест непобежденного Рахмонова, который удосрочил всех своих соперников. Ведь поражение сразу же после возвращения в полусредний вес поставит крест на амбициях американца и в этом дивизионе.

Для чего Рахмонову Гастелум?

Многие казахстанские болельщики были не в восторге от идеи такого поединка, посчитав, что он не особо повлияет на рейтинг "Номада". Да, в этом фанаты действительно правы. Но с началом стремительного роста Шавката в рейтинге многие зрители начали ставить слишком большой акцент на выгоде и перспективах, забывая при этом, что Рахмонов - боец, и он хочет биться.

Конечно, Шавкат с удовольствием встретился бы с кем-либо из топ-5, приняв они предложение или будь свободны. Но если никакой обратной связи нет, то и казахстанец свое время терять не хочет. Он лучше подерется с кем-то другим, но не будет простаивать. Вспомнить хотя бы январь этого года, когда у Рахмонова сорвался бой с Джеффом Нилом. Казахстанец готов был сразиться с рвущимся на замену Брайаном Барбереной, чем просто так ждать новой даты противостояния с Нилом. Но в итоге UFC отказали бойцам в проведении этого боя, так как Шавкат был огромным фаворитом.

У Рахмонова, помимо желания стать чемпионом, есть свои определенные цели. К примеру, выступить определенное количество раз в году. Если ждать только топовых соперников из первой пятерки, то так может пройти и целый год, пока кто-то из них согласится выйти в клетку, и то не факт. Рахмонов ждать не намерен.

Тем более Гастелум - это не самый плохой вариант. У него есть своя фан-база и популярность, его любят многие фанаты. Да, сейчас американец уже не столь стабилен, и не представляет такой угрозы, которой веяло от него раньше. Но его слова об амбициях говорят о том, что он все еще считает себя топом.

Побить бойца с именем - всегда хорошо. Пусть даже с точки зрения рейтингов это не самый выгодный бой. Что касается риска проиграть, то он есть всегда, ведь это ММА. Но если судить объективно, то Рахмонов будет большим фаворитом в этом противостоянии. Поэтому нет особых причин не радоваться потенциальному поединку Рахмонов - Гастелум. Это намного лучше, чем скучать по боям Шавката еще несколько месяцев.

Напомним, что на счету Рахмонова пять досрочных побед в пяти боях UFC. В последний раз он выходил в клетку в марте, когда в третьем раунде финишировал американца Нила.

Фото: UFC©️

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