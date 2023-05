Фанаты и Уайт против? Почему Рахмонову "забраковали" бой с экс-претендентом на пояс UFC

Казахстанский проспект полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (17-0) устал ждать какого-либо отклика от топовых представителей своего дивизиона, находящихся выше него в рейтинге. Теперь 28-летний "Номад" намекает на организацию встречи с 31-летним американцем Келвином Гастелумом (18-8-0-1), который собирается вернуться в 77 килограммов из среднего веса. Корреспондент Vesti.kz - о желании казахстанца побиться с опытным файтером.

Шестой номер рейтинга полусредневесов Рахмонов в Twitter изъявил желание встретить экс-претендента на титул UFC в среднем весе Гастелума после его возвращения в 77 килограммов. "Должен ли я быть тем, кто поприветствует Келвина в полусреднем весе?", - задался вопросом казахстанец, отметив аккаунты президента промоушена Даны Уайта и главного матчмейкера Шона Шелби.

Should I be the one to welcome Kelvin back to 170? @danawhite @seanshelby https://t.co/1zuIontmkH