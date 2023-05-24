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Шавкат Рахмонов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC

Шавкат Рахмонов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC
©UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC в среднем весе - американцу Келвину Гастелуму, сообщают Vesti.kz

"Должен ли я быть тем, кто поприветствует Келвина в полусреднем весе?", - обратился Шавкат в Twitter к главе UFC Дане Уайту и главному матчмейкеру промоушена Шону Шелби.

Гастелум выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Занимает 11-ю строчку среди средневесов UFC.

Ранее он сообщил, что возвращается в полусредний вес, и руководство UFC согласилось с его решением. Келвин рассчитывает провести следующий поединок в сентябре.

Отметим, что в апреле 2019 года Гастелум единогласным решением судей уступил Исраэлю Адесанье в бою за титул временного чемпиона UFC в среднем весе.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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