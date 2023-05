Казахстанский боец Шавкат Рахмонов бросил вызов экс-претенденту на титул UFC в среднем весе - американцу Келвину Гастелуму, сообщают Vesti.kz.

"Должен ли я быть тем, кто поприветствует Келвина в полусреднем весе?", - обратился Шавкат в Twitter к главе UFC Дане Уайту и главному матчмейкеру промоушена Шону Шелби.

Should I be the one to welcome Kelvin back to 170? @danawhite @seanshelby https://t.co/1zuIontmkH