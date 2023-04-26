"Это второй Шавкат?". Зарубежные фанаты UFC раскритиковали дебютный бой казахстанца с рекордом 16-0

Зарубежные фанаты UFC находятся в недоумении от матчмейкинга, который свел в одном бою непобежденного перспективного казахстанца Азата Максума (16-0) и 39-летнего американского ветерана Тайсона Нэма (21-13-1). Корреспондент Vesti.kz приводит самые интересные высказывания болельщиков, которые те оставили в соцсетях.

Противостояние между 27-летним Максумом и Нэмом пройдет 15 июля на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США). Для казахстанца это будет первый бой в UFC, а для американца уже восьмой.

Некоторые болельщики в шоке от того, что Нэм и его представители согласились на поединок с Максумом. Также есть фанаты, которые не знают казахстанца, а потому и задаются вопросом - действительно ли он такой сильный.

"После того, как Хусейн Асхабов потерпел фиаско, трудно снова запрыгнуть в поезд хайпа непобедимости. Этот парень хорош?".

"Даже не сравнивай Асхабова с Максумом. Максум дрался в OCTAGON, BRAVE и NAIZA. Асхабов всегда выступал плохо за пределами украинского промоушена. Максум - солидный боец. Он просил бой с Мокаевым, когда оба были в BRAVE, а Мокаев отказался драться".

"Это Шавкат из наилегчайшего веса?".

"Либо Нэм хочет тяжелейшего боя, либо у него дерьмовый менеджер".

"Нэму нужен новый менеджер".

Все комментарии были взяты из Instagram-аккаунтов @Bigmarcel24 и @UFCNewsAlerts

Напомним, что на счету Максума 16 побед в 16 боях, 12 из которых досрочные. Что касается его соперника, то о нем мы рассказали в этом материале:

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Кроме того, Тайсон уже успел оскорбить казахстанских болельщиков, "атаковавших" его соцсети.

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