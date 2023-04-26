"Кучка идиотов". Соперник Азата Максума в UFC отреагировал на атаку казахстанских фанатов

Американский боец смешанного стиля Тайсон Нэм (21-13-1) явно не ожидал такого наплыва казахстанских фанатов в своем Instagram-аккаунте после анонса его поединка с дебютантом UFC Азатом Максумом (16-0). Корреспондент Vesti.kz - о том, как отреагировал 39-летний боец.

В своем аккаунте Нэм опубликовал постер к бою против Максума, который пройдет 15 июля в Лас-Вегасе (Невада, США). Пост собрал более 600 комментариев, и отыскать там хоть что-то в поддержку американца очень трудно.

Однако другой американский боец UFC, Рикки Симон, все же оставил комментарий в поддержку своего приятеля. Нэм сразу отреагировал на это, выразив недовольство, что под постом много посторонних, по его мнению, лиц:

Куча иностранных идиотов в этой теме 🤡🤡🤡.

Стоит отметить, что не все казахстанские пользователи были вежливы в своих обращениях по отношению к Тайсону. Вероятно, часть из написанного боец сумел перевести, и это ему, конечно, не понравилось.

Что касается привычки казахстанских фанатов "атаковать" соцсети соперников своих соотечественников, то о ней знают уже практически по всему миру. Ни один соперник бойцов из Казахстана не смог избежать этой участи, но Нэм, судя по всему, успел об этом позабыть со времен поединка против Жалгаса Жумагулова, который прошел пять лет назад в Алматы.

В прошлом перепалки с казахстанскими фанатами в комментариях случались у бразильца Раулиана Пайвы, который в UFC бился и с Жумагуловым, и с Сергеем Морозовым.

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