Эксперт высказался о лидерстве Волкановски в рейтинге P4P после спорного поражения от Махачева в UFC

Британский журналист Бен Смит поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением по поводу поединка австралийца Алекса Волкановски с россиянином Исламом Махачевым. Эксперт объяснил, почему рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории не должен меняться после поражения представителя Австралии.

Накануне россиянин решением защитил титул чемпиона UFC в легком весе, а Волкановски, как и ряд экспертов, считают, что эта победа была несправедливой. После этого Махачев в рейтинге P4P оказался на втором месте, а лидером остался Волкановски.

"Очень насыщенный поединок. Соперники подарили невероятное зрелище. Это был близкий бой, который можно отдать в любую сторону. Очень сложно пришлось судьям. Это однозначно лучшее противостояние года. Вопросов нет, здесь однозначно нужен реванш. Вторая битва будет определяющей. В данный момент Волкановски дрался в некомфортном весе и проиграл в спорной битве. Это оставляет его лидером топ лучших бойцов. Я считаю, что это справедливое решение. После реванша все может измениться", - отметил Смит.

Отметим, что оба бойца уже дали согласие на реванш, но после проведения обязательных защит своих чемпионских поясов против претендентов.

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