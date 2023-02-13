Махачев и Волкановски согласились провести реванш после титульного боя

Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев выразил согласие на реванш с австралийцем Александром Волкановски, являющимся чемпионом промоушена в полулегком весе, сообщает "Чемпионат". Махачев победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 в Перте (Австралия).

"Хочу ли я подраться с ним ещё раз? Почему бы и нет? Давайте сделаем это. Если они захотят устроить реванш, я готов" - сказал Махачев после боя.

Волкановски, со своей стороны, также выразил заинтересованность в проведении реванша.

"Реванш? Давайте сделаем это. Договорились. Давайте проведем его немедленно", - сказал Александр.

Россиянин, победив единогласным решением судей, впервые защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

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