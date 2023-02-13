Стали известны гонорары Махачева и Волкановски после боя за титул UFC

Стали известны гонорары россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски, которые выступили в главном поединке UFC 284, сообщает "Чемпионат".

По информации The SportsGrail, победитель главного события турнира, который состоялся на минувших выходных в Перте (Австралия), действующий чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев заработал за победу над Волкановски 1,1 миллиона долларов. Волкановски получил немного меньше - 1,08 миллиона долларов.

Отметим, что Махачев выиграл судейским решением по итогам пяти раундов.

Добавим, что мексиканец Яир Родригес, одержавший победу в соглавном поединке UFC 284, получил сумму в размере 270 тысяч, а его соперник Джош Эмметт из США - 95 тысяч долларов.

Другой россиянин, принимавший участие в турнире, Зубайра Тухугов, получил 24 500 долларов (был оштрафован за проваленное взвешивание на 30 процентов). Его соперник из Бразилии Элвис Бренер получил от организаторов 38 500 долларов. Для Бренера это был дебют в UFC.

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