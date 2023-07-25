Эксперт сравнил перспективы Максума и Алмабаева в UFC

Британский журналист Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы казахстанского бойца Асу Алмбаева (17-2) и сравнил его с соотечественниками Жалгасом Жумагуловым (14-9) и Азатом Максумом (17-0). В ходе беседы специалист объяснил главное условие для успешной карьеры в UFC.

Алмабаев дебютирует 5 августа этого года в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в бою против представителя легчайшего веса из Ямайки - Оде Осборна.

"В данный момент и Максум и Алмабаев - это новобранцы. Их никто не знает, а значит от их стратегии, модели поведения и самих боев будет зависеть продвижение. Взять к примеру Жумагулова, который по праву считается одним из невезучих бойцов. Похоже в лишь перед последним боем, казахстанцу удалось немного привлечь к себе внимание. До этого он был неуступчивым и крепким неудачником. У Максума начало получилось неоднозначным. Он победил - это хорошо. Однако бой был близкий. С другой стороны почти сразу же после его победы началась раскрутка его схватки с Ваном. Это хороший показатель. Необходимо всегда находится в центре внимания. Посмотрим, как это удастся Алмабаеву и Максуму", - отметил Смит.

Алмабаев уже улетел в США для подготовки к дебюту в UFC, а в сети появились видео его тренировочного лагеря.

Добавим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения. Он дрался сразу с несколькими соперниками Жумагулова - это Джером Ривера (10-6), Чарльз Джонсон (13-5), Манел Капе (18-6) и Тайсон Нэм (21-13-1).

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