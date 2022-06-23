Эксперт сравнил Морозова с Жумагуловым и вынес вердикт по бою в UFC

Журналист портала Mmadna.nl Марсел Дорф поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от противостояния казахстанца Сергея Морозова с бразильцем Раулианой Пайвой. Также эксперт вспомнил спорное поражение Жалгаса Жумагулова от представителя Бразилии и сделал прогноз на предстоящий поединок.

Их бой пройдет в легчайшем весе 25 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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"Бой Жумагулова с Пайвой получился очень близким, и это было непростой задачей для судей. Однако явного преимущества у бразильского бойца не было.

На мой взгляд, Морозов более техничный и разносторонний боец, чем его соотечественник. Поэтому, я считаю, он способен добиться успеха в этой схватке. В целом соперники равного уровня, что подогревает интригу", - отметил Дорф.

Напомним, что в июле 2020 года Пайва нанес поражение решением Жумагулову в его дебютном бою в UFC. После этого боя Морозов пообещал отомстить за соотечественника.

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