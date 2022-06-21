Новый контракт с UFC, или что стоит на кону в бою Морозова на этой неделе

Уже на этой неделе казахстанский боец Сергей Морозов (17-5) проведет четвертый бой в UFC. Корреспондент Vesti.kz оценил значение предстоящего поединка для 33-летнего файтера и обозначил дальнейшие перспективы.

Актюбинский файтер выступит на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Его соперником будет бразилец Раулиан Пайва (21-4), запомнившийся казахстанским болельщикам в первую очередь из-за боя против Жалгаса Жумагулова (14-7) в июле 2020-го.

Противостояние с обидчиком своего друга и товарища, возможно, последний шанс Морозова закрепиться в ведущем ММА-промоушене мира. Обычно с новичками UFC заключают соглашение на четыре боя, и как раз казахстанский спортсмен готовится провести четвертую схватку.

Пока в UFC у Морозова одна победа при двух поражениях. Усугубляет ситуацию то, что оба неудачных поединка завершались для Сергея досрочно, а вот выиграл он лишь решением, пусть и единогласным.

Пайва является достаточно опасным соперником. Это боец, который находится на подступах к топ-15 и в своем последнем поединке бился с достаточно популярным Шоном О'Мэлли (15-1). В UFC у Раулиана 3-3, и для него бой с Морозовым тоже может стать определяющим.

Сергей ни разу не переподписывал контракт с UFC, поэтому есть вероятность, что в промоушене решат дальнейшую судьбу казахстанца после боя с Пайвой. В случае победы его рекорд в лиге станет 2-2, и это даст неплохие шансы на продление сотрудничества. Но в случае проигрыша рекорд в UFC станет 1-3, и дальнейшее пребывание в лиге будет под вопросом.

Удастся ли Морозову одержать победу и порадовать многочисленную армию болельщиков из Казахстана - это вопрос, ответ на который будет дан в воскресенье, 26 июня, в 06:30 по времени Нур-Султана. Многое будет зависеть от того, как пройдет процесс весогонки, насколько будет готов Сергей психологически и какой план на этот поединок построит тренерский штаб казахстанца.

Напомним, что на этом же турнире выступит полусредневес Шавкат Рахмонов (15-0). Подробнее о времени начала поединка и прямой трансляции можете прочитать здесь.

Фото: UFC©️