Эксперт спрогнозировал уровень следующего соперника Рахмонова в UFC

Американский журналист Джек Маккаферри в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал уровень следующего соперника казахстанского бойца Шавката Рахмонова. Он объяснил, почему топовые бойцы не горят желанием встретиться с казахстанцем.

У Рахмонова недавно сорвался бой с американцем Келвином Гастелумом, который должен был состояться в сентябре в Лас-Вегасе. Сейчас команда казахстанца ищет нового оппонента.

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"Сложно подобрать соперника для Рахмонова. Он выглядит слишком опасным. Логично, что топовые бойцы согласны биться с ним лишь за титул. Это слишком высокий риск, ведь в случае поражения твои шансы на чемпионский бой существенно сократятся. Следующий соперник может быть из топ-15, но больше вероятно то, что Рахмонову подберут хорошего проспекта, претендующего на попадание в рейтинг UFC", - отметил Маккаферри.

Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC. В своем последнем бою в марте казахстанец досрочно остановил в третьем раунде рейтингового американца Джеффа Нила.

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