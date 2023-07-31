Эксперт похвалил Алмабаева перед дебютом в UFC

Нидерландский обозреватель мира единоборств Марсель Дорф прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий дебют казахстанского бойца Асу Алмабаева (17-2) в UFC. В ходе беседы специалист вспомнил его предыдущие бои и отметил сильные стороны.

5 августа этого года в Нэшвилле (штат Теннесси, США) казахстанец померится силами с представителем Ямайки Оде Осборном (12-5). Поединок пройдет в лимите легчайшего веса.

"Я думаю, что этот парень необычайно хорош. Он развит всесторонне: есть хорошие удары и умение бороться. Боец уже успел проявить себя в хороших региональных, таких как ACB и Brave. Проверка в поединке с Оде Осборном будет определяющей. Это крепкая оппозиция для дебюта. Если ему удастся проявить себя, то перспективы будут", - отметил Дорф.

Появилось видео подготовки казахстанского бойца к дебюту в UFC

Добавим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения. Он дрался сразу с несколькими соперниками другого казахстанца Жалгаса Жумагулова - это Джером Ривера (10-6), Чарльз Джонсон (13-5), Манел Капе (18-6) и Тайсон Нэм (21-13-1).

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