Друг Жумагулова и призер Олимпиады по греко-римской борьбе. Чьи бои смотреть на этой неделе в UFC?

В воскресенье, 22 августа, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата - UFC Vegas 34. Корреспондент Vesti.kz - о самом интересном в предстоящем ивенте.

Турнир пройдет на арене UFC Apex, он включит в себя 12 боев, половина из которых состоится в рамках главного карда события. Предварительный кард турнира начнется в 05:00 утра по времени Нур-Султана, а главные бои - в 08:00.

UFC Vegas 34 начнется с поединка в полусреднем весе между Сашей Палатниковым (6-3), которого также знают по прозвищу "Русский из Гонконга", и Рамизом Брахимаем (8-3) из США.

32-летний Палатников выступает в UFC с осени прошлого года, пока на его счету одна победа и поражение в промоушене. Мама бойца из Шотландии, а папа - из России. За свою жизнь Саша успел пожить в Гонконге, Австралии, России, США и Канаде. Ранее он профессионально занимался регби и боксом.

Ранее Палатников признавался, что у него есть желание выступить на Олимпиаде под флагом Гонконга. В 2012 году Саша был чемпионом страны по боксу среди тяжеловесов и, в принципе, имел шансы на участие в Играх. Но ему отказали по той простой причине, что у него нет китайских корней.

Соперником Палатникова будет 28-летний Брахимай, который в ноябре дебютировал в UFC с поражения. Все восемь своих побед Рамиз добыл сабмишенами. Поединок между Палатниковым и Брахимаем начнется в 05:00.

Главный кард воткроет поединок наилегчайшего веса между двумя топовыми представителями дивизиона -(23-5) из Бразилии и(12-5) из США.

Пантоже 31 год, и он выступает в UFC с начала 2017 года. Бразильский файтер занимает третье место в рейтинге претендентов наилегчайшего веса, а также является одним из спарринг-партнеров казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-5) в зале American Top Team. Ранее Жалгас признался, что подружился с бразильцем.

Его соперником будет шестой номер рейтинга - 29-летний Ройвал. На его счету в промоушене три поединка, два из которых он выиграл. В последнем бою Брендон проиграл нынешнему чемпиону UFC(19-5-2).

Третьими в главном карде в октагон выйдут представители легчайшего веса(13-6-0-1) и(8-2). 31-летний Джонс не проигрывает с июня 2018 года. За это время Тревин провел четыре боя, выиграв каждый из них. Правда, один из результатов был отменен из-за запрещенных препаратов, найденных в крови Джонса.

Его соперником будет 25-летний уроженец Узбекистана Кахрамонов, для которого это будет дебют в UFC. Сейчас он идет на серии из двух побед нокаутом. Первое поражение в своей профессиональной карьере Сайдиокуб потерпел в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым (13-0).

В соглавном бою вечера встретятся легковесы - ветеран UFC и бывший чемпион Strikeforce 39-летний(36-20), дебютировавший в промоушене еще в далеком 2006 году, а также непобежденный датчанин(10-0).

Гуида в феврале победил Майкла Джонсона (19-17), прервав серию из двух поражений. Что касается 36-летнего Мадсена, то он в UFC одержал уже две победы. Отметим, что Марк является серебряным призером Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе.

Это противостояние начнется ориентировочно в 10:00.

В главном бою вечера сильнейшего выявят средневесы из топ-10 -(13-5) и(16-7-0-1). 37-летний Каннонир занимает третье место в рейтинге претендентов, а 29-летний Гастелум находится на девятой строчке.

Свой последний бой Джаред провел в октябре прошлого года, проиграв единогласным решением Роберту Уиттакеру (23-5). Интересно, что и Гастелум, проигравший четыре из пяти последних схваток, крайний поединок провел с Уиттакером. По итогам пяти раундов Роберт одержал победу единогласным решением.

Начало боя - примерно в 10:30 по времени Нур-Султана.

Полностью кард выглядит следующим образом:

Отметим, что турнир UFC Vegas 34 будет показан по телеканалу UFC ТВ. На территории Казахстана канал доступен через платформу TV-Com.

Напомним, что на этих выходных в Алматы пройдет крупный совместный турнир Octagon League и Brave CF с участием казахстанцев.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!