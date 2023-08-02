Джастин Гэтжи обратился к Конору Макгрегору по поводу боя

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи ответил ирландской звезде Конору Макгрегору на предложение провести бой, сообщают Vesti.kz.
В минувшие выходные взял реванш и нокаутировал своего соотечественника Дастина Порье на UFC 291. После этого к нему обратился эпатажный ирландец.
"Я нокаутирую его одним ударом. Гарантирую", - написал Конор американцу.
"Подпиши контракт, большой мальчик", - ответил Гэтжи.
Sign the contract big boy. https://t.co/LZIv3x0su9— Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) August 1, 2023
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