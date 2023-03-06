Девушка-боец UFC восхитилась победой Рахмонова

Боец UFC россиянка Ирина Алексеева высказалась о победе казахстанца Шавката Рахмонова над американцем Джеффом Нилом в главном карде турнира UFC 285, передают Vesti.kz.

Рахмонов финишировал непростого оппонента в третьем раунде.

"Шавкат - бомба, пушка просто. Нереальный чувак. Думаю, у него есть все, чтобы стать будущим чемпионом. Мне было бы интересно посмотреть его бой с Хамзатом Чимаевым. Да, в бою с Нилом были видны пробелы, но, как ни крути, пробелы есть у всех. Не бывает идеальных людей и не бывает идеальных спортсменов. Но несмотря на это, он огромный красавчик. Кого теперь дадут Шавкату, большая загадка. В рейтинге он сейчас поднимется. Без разницы, кого дадут, на его бои всегда интересно смотреть. Сейчас, учитывая его позиции, он может сразиться и с Колби Ковингтоном, и с Белалом Мухаммадом. В любом случае, будет хорошая рубка", - приводит слова Ирины MMA.Metaratings.ru.