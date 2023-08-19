Дастина Порье заподозрили в трусости после вызова Шавката Рахмонова

Третий номер рейтинга легкого веса UFC американец Дастин Порье (29-8-0-1), судя по всему, желает задержаться в дивизионе до 70 килограммов. В последних публикациях в Twitter он положительно отреагировал на вероятность трилогии со своим соотечественником Джастином Гэтжи (25-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Один из пользователей соцсети сразу же отреагировал на поведение 34-летнего бойца, припомнив, что совсем недавно Порье заявил, что отныне будет выступать в полусредней весовой категории:
"Ты увидел, как Шавкат Рахмонов бросил тебе вызов в 170 фунтах, и теперь ты хочешь вернуться в 155, LOL", - написал юзер с ником Juke’em Jamie.
Напомним, что три недели назад Порье проиграл нокаутом в реванше против Гэтжи. После этого американец решил, что теперь поднимется в полусредний дивизион. Там его согласился встретить казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0).
You Seen shavkat rakhmonov call you out at 170 and now you wanna go back to 155 lol— Juke’em Jamie (@TheRealSageBell) August 17, 2023
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