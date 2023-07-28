Дастин Порье и Джастин Гэтжи прошли взвешивание перед реваншем в UFC 

Американские бойцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи прошли церемонию взвешивания перед перед боем, сообщают Vesti.kz.

По казахстанскому времени их поединок состоится утром в воскресенье, 30 июля, в Солт-Лейк-Сити (США). Он станет главным на турнире UFC 291.

Порье оказался немного легче, он показал на весах 70,31 килограмма, а Гэтжи - 70,76.

Напомним, бойцы встречались весной 2018 года. Тогда Порье выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.

Стал известен полный кард турнира UFC 291 с реваншем Порье - Гэтжи

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ