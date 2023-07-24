Стал известен полный кард турнира UFC 291 с реваншем Порье - Гэтжи

Представлен полный кард турнира UFC 291, который пройдет 30 июля в Солт Лейк Сити (штат Юта, США). Главным событием вечера станет реванш в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гэтжи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Порье и Гэтжи поспорят за престижный титул BMF, который остался вакантным после ухода из UFC Хорхе Масвидаля, завершившего свою карьеру.

Они дрались на турнире UFC on Fox 29 в Глендейле (штат Аризона, США), который состоялся в апреле 2018 года. В этом противостоянии Дастин одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Список всех пар турнира выглядит следующим образом:

Основной кард:

Джастин Гэтжи - Дастин Порье

Ян Блахович - Алекс Перейра

Тони Фергюсон - Бобби Грин

Майкл Кьеза - Кевин Холланд

Предварительный кард:

Стивен Томпсон - Мишель Перейра

Деррик Льюис - Марком Роджерио де Лима

Тревин Джайлс - Габриэль Бонфим

Роман Копылов - Клаудио Рибейро

Джейк Мэтьюз - Мигель Баеза

Си Джей Вергара - Винисиус Сальвадор

Мэтт Семельсбергер - Йохан Лейнесс

Джоан Калдервуд - Присцила Кашуэйра

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