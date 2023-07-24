Стал известен полный кард турнира UFC 291 с реваншем Порье - Гэтжи

Представлен полный кард турнира UFC 291, который пройдет 30 июля в Солт Лейк Сити (штат Юта, США). Главным событием вечера станет реванш в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гэтжи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Порье и Гэтжи поспорят за престижный титул BMF, который остался вакантным после ухода из UFC Хорхе Масвидаля, завершившего свою карьеру.
Они дрались на турнире UFC on Fox 29 в Глендейле (штат Аризона, США), который состоялся в апреле 2018 года. В этом противостоянии Дастин одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.
Список всех пар турнира выглядит следующим образом:
Основной кард:
Джастин Гэтжи - Дастин Порье
Ян Блахович - Алекс Перейра
Тони Фергюсон - Бобби Грин
Майкл Кьеза - Кевин Холланд
Предварительный кард:
Стивен Томпсон - Мишель Перейра
Деррик Льюис - Марком Роджерио де Лима
Тревин Джайлс - Габриэль Бонфим
Роман Копылов - Клаудио Рибейро
Джейк Мэтьюз - Мигель Баеза
Си Джей Вергара - Винисиус Сальвадор
Мэтт Семельсбергер - Йохан Лейнесс
Джоан Калдервуд - Присцила Кашуэйра
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