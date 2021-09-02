Дамиру Исмагулову предрекли неприятный исход в следующем бою в UFC

Очередная схватка казахского бойца из России Дамира Исмагулова с россиянином Магомедом Мустафаевым в UFC может прервать его победную серию. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил британский журналист сайта MMA Plus Бен Смит.

Их поединок состоится на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября. Подробнее о сопернике казахстанца можно узнать по этой ссылке.

"Мустафаев, так же как и Исмагулов, очень страдает от травм. Эти проблемы сильно тормозят его карьеру и мешают показать свой максимум. В последний раз он выступал в прошлом году, когда уступил в близком бою. Это настоящий монстр, который всегда побеждает досрочно. Исмагулову будет непросто. Его ждет финишер. Противостояние выглядит интригующим.

На мой взгляд, Мустафаев имеет реальные шансы прервать победную серию Исмагулова. Вполне вероятно, что этот поединок завершится досрочно", - отметил Смит.

Напомним, что последний бой Исмагулов провел в мае, одержав четвертую победу под эгидой промоушена. В июне же стало известно, что его возвращение в клетку откладывается из-за травмы. Между тем его соперник выходил в "клетку" в феврале 2020 года, когда проиграл раздельным решением новозеландцу Брэду Ридделлу.

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