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"Даже боев его не видел". Казахстанец прокомментировал свой нокаут за 52 секунды на турнире Хабиба

"Даже боев его не видел". Казахстанец прокомментировал свой нокаут за 52 секунды на турнире Хабиба
Фото: Vesti.kz
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахстанский боец Дияр Нургожай прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свою досрочную победу на турнире по смешанным единоборствам EFC 37. В рамках шоу, проходящего в Алматы, он меньше чем за минуту нокаутировал бразильца Сержио де Соуза.

- Я готовился к любому сопернику: ударник или борец. Я увидел соперника в последний момент. Даже не видел его боев. Однако рекорд не имеет значения. Ведь у него есть победы. Не имеет значения, кто соперник. Я выхожу, чтобы победить, - отметил Нургожай.

- У вас четыре раза менялись соперники. Как отреагировали на последнюю отмену?

- Нам это сообщили в канун взвешивания. Я был в шоке, я был зол. Это был четвертый соперник на бой.

- Ваш соперник работает тренером по джиу-джитсу, почувствовали ли его навыки в партере?

- Мои предыдущие соперники были борцами. Я ожидал, что он пойдет в ноги. Я готовился. Мы работаем над всеми аспектами. Здесь удивляться нечему.

- Казалось, что вы вышли злым?

- Не сказать. Это настрой. Наверное, с камеры видно по-другому. Это же соперник. Он не враг. Дальше руки пожмем.

- Если бы наскоком не взяли, было бы сложнее?

- Не знаю. Я никогда не рассчитываю на первый раунд. Я всегда пашу на четыре-пять раундов.

- Ваши цели и мечты?

- Хотел бы я подраться за пояс. Здесь сидело руководство Лиги. Все видели, как я готов. Мой соперник был тяжелее меня. Я согласен на бой. Даже если следующий бой будет титульным, то готов.

Напомним, что поединок прошел в рамках Eagle Fighting Champiomship, принадлежащей звезде UFC Хабибу Нурмагомедову. Сам спортсмен является почетным гостем мероприятия.

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Метки:
Турнир Хабиба в Алматы Алматы MMA Нурмагомедов Хабиб

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