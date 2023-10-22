Чимаев сломал руку в бою с Камару Усманом

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев, представляющий сейчас ОАЭ, сломал руку в бою с американцем нигерийского происхождения Камару Усманом. Об этом он сообщил в интервью ESPN.

Поединок Чимаева и Усмана, проходивший в лимите среднего веса, стал соглавным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Хамзата раздельным судейским решением по итогам трех раундов.

По словам Чимаева, он повредил руку в первом раунде. В итоге ему пришлось до конца боя биться с переломом.

Напомним, что изначально Чимаев должен был встретиться на UFC 294 с Пауло Костой, но бразилец перенес операцию на руке и был вынужден сняться с боя. Его на коротком уведомлении заменил Усман.

Напомним, что в главном событии ивента россиянин Ислам Махачев нокаутировал в первом раунде реванша австралийца Александра Волкановски и во второй защитил титул UFC в легком весе.

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