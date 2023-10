Чимаев превзошел Усмана на взвешивании перед боем на UFC 294

Состоялась обязательная процедура взвешивания перед турниром UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Участники соглавного боя американец нигерийского происхождения Камару Усман и представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев сделали вес.

Усман показал 83,69 килограмма, а Чимаев 84,14 килограмма.

Borz is officially BACK tomorrow at #UFC294! 🐺@KChimaev weighs in at 185.5lbs for our co-main event! pic.twitter.com/RaS3AwYZTK