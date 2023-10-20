Чимаев превзошел Усмана на взвешивании перед боем на UFC 294

Состоялась обязательная процедура взвешивания перед турниром UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Участники соглавного боя американец нигерийского происхождения Камару Усман и представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев сделали вес.
Усман показал 83,69 килограмма, а Чимаев 84,14 килограмма.
Borz is officially BACK tomorrow at #UFC294! 🐺@KChimaev weighs in at 185.5lbs for our co-main event! pic.twitter.com/RaS3AwYZTK— UFC (@ufc) October 20, 2023
Middleweight @Usman84kg is officially ready! 💪— UFC (@ufc) October 20, 2023
He hits the scale at 184.5lbs for our #UFC294 co-main pic.twitter.com/6sts6nrRD0
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