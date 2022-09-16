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Чимаев жестко затроллил Хабиба

Чимаев жестко затроллил Хабиба
©UFC

Боец UFC Хамзат Чимаев ответил на критику экс-чемпиона американского промоушена Хабиба Нурмагомедова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее дагестанец, высказываясь о проваленном взвешивании Чимаева, отметил, что у Хамзата в команде не хватает мусульман. Также Нурмагомедов заявил, что неприличные жесты Чимаева на взвешивании являются неприемлемыми для людей одного с ним вероисповедания.

"Я просто съел слишком много тирамису, и поэтому мой бой с Тони Фергюсоном отменили пять раз. Мы свое уже сказали, пускай теперь скажет мир", - написал Чимаев в комментариях в социальной сети.

Напомним, что в 2017 году Хабиб не смог сделать вес перед боем с Тони Фергюсоном. По версии Нурмагомедова, у него возникли тревожные симптомы на фоне сгонки веса перед боем, а по версии Фергюсона, Хабиб нарушал диету и ел тирамису по ходу подготовки. В общей сложности пять раз отменяли бои Хабиба против Тони.

В минувшие выходные Чимаев провалил взвешивание перед боем с Нейтом Диасом. Поединок отменили, дав в соперники Хамзату Кевина Холланда, которого тот победил удушающим приемом в первом раунде.

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Метки:
Чимаев Хамзат Нурмагомедов Хабиб UFC

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