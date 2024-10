Чемпиона UFC подняли на смех после наезда на Рахмонова

Фан-аккаунт на тему бокса и ММА Knockout of the day c юмором отреагировал на недавнее заявление чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада о его предстоящем бое против третьего номера рейтинга представителя Казахстана Шавката Рахмонова, передает Vesti.kz.

7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Шавкат должен встретится с Белалом.

В интервью MMA Junkie Белал сделал весьма спорное заявление, сказав, что ему "нужно мясо Шавката", так как "его холодильник пуст". Кроме того, Мухаммад упомянул скандально известного рэпера Дидди, которого обвиняют в многочисленных преступлениях, среди которых - изнасилования, торговля людьми и распространение наркотиков.

Knockout of the day опубликовал у себя на странице фото, на котором Рахмонов ест куриную голень, тем самым как бы отвечая на "мясную" угрозу от чемпиона.

Рахмонов, занимающий третье место в рейтинге полусредневесов UFC, подерется впервые в 2024 году. В прошлом году он досрочно победил американца Стивена Томпсона.