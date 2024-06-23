Чемпион мира получил поддержку от Хабиба после поражения в UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Икрама Алискерова (15-2), выступающего в среднем весе и потерпевшего болезненное поражение в главном бою турнира UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Алискеров заменил выбывшего из боя по причине болезни чеченского файтера Хамзата Чимаева (13-0) и проиграл нокаутом в первом раунде австралийцу Роберту Уиттакеру (27-7), видео смотрите здесь.

"Таков спорт и таковы реалии, никто не застрахован, выше голову Чемп, твое время еще придет", - написал Хабиб в соцсетях.

Это вторая победа Уиттакера в 2024 году, в то время как Алискеров потерпел первое поражение в UFC при двух победах.

Алискеров перешел в лучшую лигу мира в 2022 году. До этого был чемпионом мира и Европы по самбо.