Бывший чемпион UFC получил новую дату боя

Бой бывшего чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейры против ирано-американца Бенеила Дариуша состоится 10 июня в рамках турнира UFC 289, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Игоря Лазорина.
Соперники должны были подраться 7 мая на турнире UFC 288, но Оливейра получил травму и был вынужден сняться с поединка. В UFC не захотели искать Дариушу другого оппонента и просто перенесли бой.
Оливейра в рейтинге легковесов UFC занимает первое место, Дариуш находится на четвертой строчке. Чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев.
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