Сорвался соглавный бой турнира UFC 288

Бразильский легковес Чарльз Оливейра, который 7 мая на турнире UFC 288 должен был встретиться против ирано-американца Бенеила Дариуша, выбывает из боя в связи с травмой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на MMA RUSSIA.

Подробностей пока нет, но, вроде бы, UFC не хочет искать Дариушу другого оппонента и рассматривает возможность переноса схватки на более поздний срок.

Отметим, что их поединок должен был стать соглавным событием ивента в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США). Главное же предусмотрено между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"