Бывший чемпион UFC "принял" бой с Шавкатом Рахмоновым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец нигерийского происхождения Камару Усман в своем подкасте Pound-for-Pound заявил, что никого не боится и готов провести поединок с любым соперником, в том числе Шавкатом Рахмоновым, передают Vesti.kz.

Хотя ранее Усман заявлял, что ему не хотелось бы делить октагон с казахстанцем из-за общего тренера Генри Хуфта.

Этот бой рассматривался еще в прошлом году. Однако сейчас в необходимости его проведения выступает экс-чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Также в этом поединке заинтересован глава UFC Дана Уайт. Рахмонов и ранее был готов к бою с Усманом, который сейчас, по сути, согласился встретиться с Шавкатом. Похоже, теперь дело за менеджерами и матчмейкером.

Рахмонов последний раз выходил в октагон 16 декабря 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.

Усман в октябре 2023-го решением судей уступил представляющему ОАЭ Хамзату Чимаеву.

Ранее казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев оценил перспективы Рахмонова стать чемпионом UFC в полусреднем весе, подробности - тут.