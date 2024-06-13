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Рахмонова назвали полноценным претендентом на пояс чемпиона UFC

Рахмонова назвали полноценным претендентом на пояс чемпиона UFC
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (19-2) оценил перспективы своего соотечественника Шавката Рахмонова (18-0) на чемпионство в UFC в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

- Пока непонятно с боем Шавката Рахмонова. Я видел его соцсети, он сказал, что готов драться с победителем пары Леон Эдвардс - Белал Мухаммад. С кем из них ты хотел бы увидеть бой Шавката?

 - Я думаю, что Шавкат уже готов на 100% драться за пояс, 7 боев в UFC, 18 финишей, все досрочные. Какой результат еще нужен, чтобы за пояс подраться. Полноценно он подходит к поясу, просто надо подождать. Лучше подождать, чем драться с соперником ниже по рейтингу, для этого надо пройти 2-3 тренировочных лагеря, вес гонять, а это истощает человека. А так сразу за пояс бой и потом поочередно встречать тех, кто хочет забрать пояс, - рассказал он в интервью "РБ Спорт".

Рахмонов последний раз выходил в октагон 16 декабря 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.

Алмабаев ближайший поединок в UFC проведет в ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе против американца Хосе Джонсона (16-8).

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Метки:
Алмабаев Асу Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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