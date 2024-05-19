Быстрым нокаутом завершился бой экс-соперника Рахмонова в UFC

Представитель полусреднего веса UFC из Гайаны Карлстон Харрис (19-6) потерпел поражение на турнире UFC Vegas 92 в Лас-Вегасе (Невада, США). Его победная серия из двух поединков была оборвана, сообщают Vesti.kz.

В соглавном событии вечера 36-летний Харрис встречался с 30-летним американцем Калинном Уильямсом (15-3). Поединок завершился уже на 90-й секунде, когда Уильямс подловил Харриса и нокаутировал его.

Для Карлстона это шестое поражение в карьере и второе в UFC (4-2). Ранее в лучшей лиге мира он уступал лишь казахстанцу Шавкату Рахмонову (18-0). Их бой состоялся в феврале 2022-го.

Что касается Калинна, то он одержал 15-ю победу в карьере и шестую под эгидой UFC (6-2). Сейчас он идет на серии из двух побед кряду.