"Готов раскатать его". Скандальный боец потребовал поединка со звездным казахстанцем

Скандально известный боец ММА и Поп-ММА Мохаммад Хейбати (5-3), более известный как Персидский дагестанец, вызвал на поединок казахстанца Жасулана Акимжана (10-3). Это случилось после победы второго на совместном турнире NAIZA и AMC Fight Nights, сообщают Vesti.kz.

Хейбати прокомментировал пост с видео победы Акимжана:

"Я помню, он меня хотел побить! Готов раскатать его", - написал Хейбати.

Накануне Акимжан нанес досрочное поражение спортсмену из Таджикистана Мухамадрасулу Хасанову.

В прошлом пути Акимжана и Хейбати действительно пересекались. В 2020 году, когда иранский файтер добыл достаточно спорную победу над Муратбеком Касымбаем, Жасулан прямо в клетке потребовал боя с обидчиком своего одноклубника.

Вот, что тогда сказал Акимжан Персидскому дагестанцу:

Отметим, что Хейбати проиграл три из четырех последних боев по правилам профессионального ММА. Акимжан же, победив Хасанова, закрыл поражение, которое потерпел в конце 2023 года.