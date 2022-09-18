"Буду скучать, UFC". Казахстанка сделала заявление после пятого боя в промоушене

Казахстанка Мария Агапова (10-4) впервые в карьере потерпела два поражения подряд. После боя с канадкой Джиллиан Робертсон спортсменка из Павлодара поделилась своими эмоциями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой, прошедший на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США), завершился победой Робертсон сабмишеном во втором раунде.

"Выиграла первый раунд. Уснула во втором. Этот бой был поистине веселым. Мне не терпится опять вернуться в бизнес как можно скорее. Но вернусь только в следующем году. Надо починиться. Буду скучать, UFC. 💔", - написала 25-летняя спортсменка в своем Instagram.

Напомним, что в эти же минуты в Лас-Вегасе проходит вечер бокса, который возглавит трилогия между Саулем "Канело" Альваресом и Геннадием Головкиным. Прямую трансляцию события можно посмотреть здесь.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



