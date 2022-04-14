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"Будет особая интрига". Названо ключевое преимущество "сенсации" над Рахмоновым

"Будет особая интрига". Названо ключевое преимущество "сенсации" над Рахмоновым
©UFC
Новости спорта MMA UFC

Журналист портала MMA Sport Бен Смит назвал американца Нила Мэгни (26-8) реальной угрозой для казахстанца Шавката Рахмонова (15-0). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился ожиданиями от возможного противостояния и назвал своего фаворита в данной схватке.

Ранее сообщалось, что поединок может состояться на одном из турниров UFC в июне. Все началось с того, что Рахмонов бросил вызов Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация", а американец принял его предложение.

"Уровень оппозиции Рахмонова повышается с каждым поединком. Мэгни самый опытный и опасный в его карьере UFC. Я отдаю предпочтение казахстанскому бойцу, но на этот раз его статус фаворита выглядит не так, как раньше. Нил очень крепкий и стабильный боец. У него прекрасный арсенал и хорошие физические данные. Самое главное его преимущество в опыте. Он провел в UFC больше схваток, чем все соперники Рахмонова. Это придает бою особую интригу", - отметил Смит.

Напомним, что к текущему моменту на счету Рахмонова, занимающего 15-е место в рейтинге UFC в полусреднем весе, три досрочные победы в трех боях американского промоушена. Мэгни, располагающийся на десятом месте в этом же дивизионе, в своем последнем бою одолел соотечественника Макса Гриффина и вышел на серию из двух побед.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC

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